¡Échales la culpa! Los cuatro señalados del Real Madrid tras la sonrojante derrota ante Mallorca por LaLiga

La última derrota del Real Madrid ante Mallorca , por la fecha 9 de LaLiga Santander, ha dejado varios señalados en el vestuario blanco. De acuerdo al diario español 'Don Balón', el capitán Sergio Ramos ha expuesto ante Zidane los nombres que de los jugadores que él cree no están dando la talla.



El primero de los cuatro responsables del momento del Real Madrid es Marcelo, quien pese a la confianza de Zidane, no ha recuperado ese nivel determinante en la consecución de la Champions. Una situación parecida es la que vive Odriozola, cuya expulsión a los 74 minutos no dejó contentos a sus compañeros.

Isco y Vinicius Junior son los otros señalados por la derrota de Real Madrid en el Son Moix. De la calidad que ambos tienen no se puede dudar. Sin embargo, les ha faltado demostrar lo determinantes que pueden ser en un partido que su equipo realmente los necesite.

Marcelo. (Getty Images) Marcelo es uno de los señalados en el Real Madrid. (Getty Images)

¿Y qué dijo Zidane tras la derrota del Real Madrid ante Mallorca?

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, admitió que a su equipo le ha “faltado de todo” en una noche negra para el madridismo tras dejar el liderato de LaLiga Santander en manos del Barcelona.



“No estoy preocupado. No me gusta esa palabra”, dijo Zidane, que tardó varios minutos en comparecer en la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo encajó su primera derrota liguera.



“Empezamos mal, es cierto, pero reaccionamos a final del primer tiempo. Y después creamos ocasiones claras de gol. Al final todo se complica si empiezas mal y cuando tú haces poco”, explicó.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

Champions League Galatasaray vs. Real Madrid

Martes, 22 de octubre 2019

21:00 (hora local)

Türk Telekom Arena

