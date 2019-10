Aún la tormenta no llega: Eden Hazard revela que "no ha vivido semanas difíciles en Madrid"

Eden Hazard llegó esta temporada al Real Madrid con la etiqueta de "estrella". El gran momento que mostró con Chelsea y con la Selección de Bélgica hicieron que la expectativa entorno a su presentación sea muy alta; sin embargo, hasta el momento no ha sido nada del otro mundo y las críticas no tardaron en llegar.

Los comentarios por su mal estado físico en la pretemporada y su juego que no se acomoda al plan de Zidane es lo principal pero esto no significa que la esté pasando mal, así lo dejó claro en conversación con la prensa en la zona mixta tras el partido ante de Kazajistán.

"No, no he vivido semanas difíciles en Madrid. Sé que hablamos mucho sobre el Real Madrid en todas partes, por eso estoy aquí, pero todavía no entiendo bien el español. No veo las críticas" , explicó Hazard.

A comparación de su momento irregular en el Real Madrid , con Bélgica vive un gran momento. Son punteros únicos en su grupo en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 y ya tienen un cupo asegurado en la competición.

"Siempre nos divertimos cuando jugamos al fútbol. Es cierto que ya estábamos calificados, pero también muestra el estado de ánimo del grupo. El entrenador nos dijo que el objetivo ahora es divertirse y tratar de ganar todos los partidos".

"Fue complicado, los kazajos estaban bien en el juego, fueron agresivos. Demuestra que el grupo vive bien, que el grupo siempre quiere ganar. Demuestra que estamos listos para hacer grandes cosas", agregó.

¿Las críticas no solo llegan desde España?

"Hazard será una estrella en el Real Madrid, pero no va a ocupar el vacío dejado por Cristiano. Va a ser una solución, pero no va a marcar 50 goles por año", afirmó Arsene Wenger en conversación con BeinSports.



Y agregó: "El Real Madrid necesita de otro goleador porque Benzema tiene 32 años. Si tuviese un delantero más joven a su lado, quizás lo hicieran muy bien".



