Lo que quería Zidane: las razones por las que Gareth Bale se plantea seriamente irse del Real Madrid

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid parece ya ser intratable. La grada no lo quiere en el club y se lo hace sentir cada vez que toca el balón. Los pitidos suenan desde las gradas. Zidane no lo tiene en sus planes para la siguiente temporada y ya se lo hicieron saber. Deberá buscar otro club.

La muestra más notoria que no será tomado en cuenta, se dio el pasado fin de semana, cuando no fue convocado para enfrentar a la Real Sociedad en Anoeta. Ya no da para más.

Hace unos días se revelaba, Gareth no quiere irse. Cree que puede tener una posibilidad más. Si se niega a salir, el Real Madrid tendrá que tomar medidas drásticas, entre ellas, la de enviarlo a entrenar con el Real Madrid Castilla, algo que lo habría desencantado por completo.

Florentino Pérez está esperando que llegue una oferta concreta y poderosa por el galés para venderlo. A pesar de no tener la mejor de sus temporadas, se cree que se puede conseguir una gran cantidad de millones por su salida. Suena en Premier League y hasta en China.

Día que pasa, día que Bale ya se toma cada vez más en serio su salida. Pero no solo es porque sabe que 'Zizou' no lo tomará en cuenta. Ya se cansó de las críticas y de que el club no lo proteja. Algunos comportamientos tampoco son de su agrado.

Según informa Diario Gol, el exTottenham mostró gran molestia con Sergio Ramos luego que este se aliara con Julen Lopetegui, al que siempre defendió a muerte, para decidir la salida de Cristiano Ronaldo.

Del mismo modo, que Zidane tenga a sus 'favoritos', como Karim Benzema, y que los utilice a pesar de no tener un buen rendimiento los últimos años, no es tolerable por Bale.

Isco Alarcón, pasado de peso y con episodios de indisciplina, sigue siendo titular. Lo mismo con la vida social demasiado activa de Marcelo y Marco Asensio fuera del club.

Todo suma para Bale. Sus horas están contadas. El club ya le abrió las puertas. Incluso Manchester United, es el más interesado y las conversaciones están pronto por inciar.

