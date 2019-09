¡Real Madrid sonríe! Hazard y James Rodríguez se recuperan de sus lesiones y apuntan a jugar por LaLiga

Pegan la vuelta. El belga Eden Hazard y el colombiano James Rodríguez completaron el entrenamiento del Real Madrid con el grupo, con lo que cada vez toma más cuerpo la posibilidad de su reaparición este sábado ante el Levante por LaLiga Santander. Mientras, el joven Brahim Díaz, que desde que empezó la pretemporada sufrió dos lesiones musculares, hizo parte del trabajo con sus compañeros y el resto en solitario.



El francés Zinedine Zidane dirigió este martes el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y, según informó el club, Hazard, el gran fichaje para esta temporada, y James, que volvió a jugar con el conjunto 'Merengue' tras su periplo en el Bayern Munich, se ejercitaron junto al resto de compañeros, que entrenaron con futbolistas del Castilla.



Por su parte, Sergio Ramos y Dani Carvajal, que tenían día libre tras haber estado concentrados con la selección española para jugar los encuentros ante Rumanía e Islas Feroe de la fase de clasificación para la Eurocopa, acudieron a la ciudad deportiva y trabajaron en el interior de las instalaciones.

Isco Alarcón, quien como James acabó lesionado el partido ante el Valladolid, y Marco Asensio continuaron con sus respectivos procesos de recuperación. De nuevo Zidane no pudo contar con la plantilla al completo, ya que se ausentaron los jugadores que siguen concentrados con sus equipos nacionales.

Octubre, un mes clave para Zidane en el Real Madrid

Las próximas semanas serían cruciales para el futuro de Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid. El francés no ha tenido un buen arranque en LaLiga (un triunfo y dos empates) y el calendario que se le presenta en setiembre es, por decirlo menos, exigente tanto en España como en la Champions League, con encuentros que podrían decidir su suerte en el Bernabéu.



Si bien el francés cuenta con mucho margen de error, sobre todo por las tres 'Orejonas' consecutivas que puso en las vitrinas de los 'blancos', en la 'Casa Blanca' no soportarían otra temporada como la anterior, en la que el primer equipo no ganó ningún título. Por lo que han decidido ponerle un 'tope' a Zidane si no logra darle la vuelta a su elenco.

