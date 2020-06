Con una sonrisa en su rostro, James Rodríguez fue presentado en 2014 como nuevo jugador del Real Madrid. En su primera temporada fue titular fijo, pero con el pasar de los años perdió protagonismo e incluso tuvo que salir cedido rumbo al Bayern Munich, donde no destacó.

Uno de los defensores de James Rodríguez en Real Madrid es Roberto Carlos. Si bien es cierto que el colombiano aún está en debe con la afición blanca, el ex lateral zurdo brasilero no tiene dudas en que el ex Porto y AS Mónaco se va a terminar por consolidar en el club.

“Yo veo a James como fenómeno y le tengo un gran cariño. A los hinchas del Real Madrid les pido que tenga un poco de paciencia. Zinedine Zidane hace muchos cambios y cuando él entra lo hace muy bien. Lo más importante es que tenga confianza en sí mismo y que siga entrenando como está”, fue lo que dijo Roberto Carlos a Blu Radio.

James, con contrato hasta 2021

Además, el ganador tres veces de la Champions League como jugador merengue apuntó que el futbolista colombiano no debe pensar por qué ‘Zizou’ no lo pone de arranque.

“El equipo ha cambiado de filosofía porque ya no hay 11 titulares, sino más bien todo un plantel de 25 jugadores. Que James Rodríguez siga haciendo las cosas con confianza en Real Madrid”, añadió.

De otro lado, los jugadores de Zidane se ejercitan - sin un Luka Jovic aún lesionado - para el reinicio de LaLiga. La próxima semana, los merengues jugarán en el Alfredo Di Stéfano frente al Eibar.

