Real Madrid domina el planeta: se convertirá en el club con más jugadores en el once ideal del FIFA The Best

Real Madrid no vivió su mejor temporada durante el 2018/19; sin embargo, sus jugadores siguen siendo catalogados entre los mejores del mundo. Sergio Ramos , Luka Modric, Marcelo, etc; siempre son tomados en cuenta en votaciones como el FIFA The Best , este martes se festeja una nueva edición y no serán la excepción.

Según explica Diario Marca, cuadro jugadores del plantel blanco estarán presentes en la gala de la Escala de Milán y serán parte de la foto del once del fútbol mundial, siendo el club con mayor presencia en esta nómina.

Sergio Ramos aparecerá por décima ocasión, mientras que Luka Modric será la quinta ocasión consecutiva en la que aparece entre los elegidos, lo mismo sucede con Marcelo. El brasileño también festejará su quinto llamado. Para Hazard será la segunda.

El capitán del Santiago Bernabéu pasa a ser el jugador español con más presencias en el equipo confeccionado por los futbolistas, dejando en el camino a estrellas como Andrés Iniesta con nueve, las seis de Xavi o las cinco de Iker Casillas.

Barcelona tiene a diez jugadores nominados al premio, en los que se encuentran Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi, Piqué y el refuerzo de Frenkie de Jong.

Un nuevo ganador en FIFA The Best

The Best FIFA 2019 se celebrará este lunes 23 de setiembre desde Teatro alla Scala, en Milán, en una velada que tendrá a un nuevo ganador luego de que el año pasado Luka Modric se quedara con el premio. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron los últimos trofeos a Jugador del Año, sin embargo, con Virgil van Dijk entre los finalistas la cosa podría cambiar.

Los mejores de la pasada temporada, entre el 16 de julio de 2018 y el 19 de julio de 2019, serán reconocidos en la ceremonia que tendrá como presentadores al holandés Ruud Gullit y la periodista Ilaria D’Amico.



