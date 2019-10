Que lo escuche su 'viejo': Luca Zidane "no se arrepiente" de haberse ido del Real Madrid

La vuelta de Andriy Lunin, la no venta de Keylor Navas y la titularidad indiscutible de Thibaut Courtois (al inicio de la temporada) dentro de la plantilla del Real Madrid , provocaron que Luca Zidane decidiera buscar nuevos aires. El hijo de Zinedine Zidane supo que era momento de encontrar un club en el que pueda tener continuidad y lo encontró en Racing de Santander , al menos por una temporada.

" Estoy muy contento de estar en este gran club porque la gente me ha recibido muy bien. Ha sido un cambio grande, pero me siento muy bien. No me arrepiento de haber salido del Real Madrid. Sé que era un paso importante y quería darlo porque me hacía falta estar en un equipo profesional, jugar y demostrar lo que valgo ", declaró el guardameta de 21 años.

" Los resultados no se están dando como queremos, pero estamos en una buena dinámica y espero que vayan a más ", comentó durante el acto publicitario que realizó en la capital española. El portero ha recibido trece goles en once partidos, donde el club cantábrico marcha entre los últimos lugares de la Segunda División.

¿Regresará al Real Madrid?

El portero hispano-francés no olvida que se encuentra a préstamo en Racing por solo una temporada, pero él no descarta que su estadía lejos de se vaya a terminar pronto.

" Lo que pueda pasar en unos años ya se verá. Entiendo que es normal que me pregunten por el Real Madrid, pero no voy a entrar. Solo digo que al equipo lo veo bien y, aunque no se han dado los resultados en Liga de Campeones, confío en la plantilla ", declaró.

► "No entiendo el español": Hazard no lee las críticas sobre él en el Real Madrid



► ¿Creen en Neymar? En Francia se burlan de la nueva lesión de 'Ney' con Brasil



► Cristiano Ronaldo llegó a los 700: los 10 máximos goleadores en la historia del fútbol [FOTOS]



► Por si tenía otros planes...: desde Juventus descartan que Cristiano Ronaldo vaya a dejar el club