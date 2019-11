El madridismo disfruta hoy del que parece ser la nueva estrella del Real Madrid, aquella que por muchos años se esperó. Si bien Cristiano Ronaldo se marchó en el 2018, al cuadro merengue no llegaba una estrella hacía muchos años, una que no solo remeciera publicitariamente, sino también en el campo de fútbol -no sucedía desde la llegada del portugués y la camada de cracks que arribaron en el 2009-. Sin embargo, Rodrygo estuvo cerca de no ser ‘blanco’.

Sucede que poco antes de que Santos aceptara la oferta que Real Madrid hizo por el talentoso jugador en el 2018, llegaron a sus oficinas en Brasil propuestas de equipos como PSG y Liverpool, siendo la de los ‘Reds’ la más formal. Sin embargo, los directivos paulistas no aceptaron, tal y como lo revela Elano Blumer, el entrenador que lo hizo debutar profesionalmente.

“Hubo un interés muy fuerte del Liverpool por el chico cuando estaba en las categorías inferiores y ellos querían ir, pero la oferta era baja”, explica Elano en una entrevista concedida a ESPN, “Después llegó la oferta del Madrid. Tuve una charla con el club y les dije que valía la pena apostar por el chico y que me gustaría trabajar con él”, comentó Elano para ESPN.

“Las expectativas con Rodrygo eran muy grandes y les dije que estaba convencido que tendría mucho éxito porque, aunque su juego tiene ya mucha personalidad, todavía le queda mucho por crecer”, agregó, quien apuntó una de los mayores puntos a favor en la carrera del brasileño: su padre. “Una influencia muy positiva”.

Su tranquilidad y madurez, principales virtudes

Una de las virtudes que sobresalen en el fútbol de Rodrygo es su tranquilidad. Juega como un profesional con varios años de carrera, preciso, sin apuros, pensante y con una calma natural para decidir, que pocas veces se equivoca. Un don que conlleva desde que se inició en el fútbol, explica Elano.

"Ya tenía esa capacidad con muy poca edad. Hay muy pocos jugadores que sean así tan jóvenes. Tiene una madurez y una personalidad en su fútbol ya formadas. Tiene muchos recursos técnicos y un gran control de sus movimientos. Por eso su adaptación al primer equipo del Santos no se demoró”, agregó en la entrevista.

