"Habían opciones": Santiago Arias revela que James Rodríguez estuvo interesado en Atlético de Madrid

James Rodríguez no tenía claro su futuro este mercado de fichajes. El colombiano terminó su préstamo en Bayern Munich y debía volver al Real Madrid ; sin embargo, los rumores sobre que Zinedine Zidane no lo quería eran cada vez más fuertes por lo que varias ofertas llegaron a su mesa entre ellas Atlético de Madrid.

El colombiano fue relacionado con el cuadro 'colchonero', donde juega un compatriota de él, Santiago Arias. El lateral derecho que es titular para Simeone y siempre ha rendido en el plantel, fue consultado por la situación.

“Hablamos sobre el Atleti. Le pregunté si eran ciertos los rumores y le expliqué cómo eran las cosas aquí, pero poco más. Había opciones, pero no se habló mucho más del tema porque era una cosa de clubes” , explicó Santiago Arias en conversación con El Partido de la Una de Onda Madrid.

El delegado del Atlético, reveló durante el mercado que si existió interés por Rodríguez. "Me consta que a nuestro técnico le gusta. Me consta que James no quiere continuar en el Real Madrid. Me consta que el Real Madrid no quiere que él continúe, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. Sería muy bonito", declaró Miguel Ángel Marín a ESPN.

Arias también fue consultado por la llegada de Kieran Trippier, quien llegó procedente del Tottenham para pelear el puesto con él.

"Tengo una buena relación con Tripppier. Es una competencia sana. Hay que respetar eso, nunca hay que desear nada malo a nadie. Más en lo personal, hablamos en inglés, aprendí en Holanda. Lo importante es hacer buen equipo. Que juegue el que esté mejor. Tiene buenas virtudes, se puede aprender de todos”, afirmó.

¿Pacto entre Colombia y James?

Carlos Queiroz , negó este martes haber alcanzado un pacto con el jugador del Real Madrid, James Rodríguez , para no estar presente en los dos compromisos amistosos de la selección, y aseguró que ha convocado a los jugadores que pueden dar un mayor rendimiento al equipo, acabando así con toda la ola de rumores por la no convocatoria del '10'.

El técnico calificó en una conferencia de prensa de “especulaciones” las informaciones que hablan de un acuerdo entre él y James, y pidió “no confundir” con este tipo de noticias. “No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión.”, respondió el DT sobre las ausencias de Rodríguez y Radamel Falcao.



