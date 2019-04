Dolores de cabeza para Florentino: problemas en el Real Madrid con los llamados 'prescindibles'

Real Madrid ya piensa en el proyecto que pondrá en marcha para la próxima temporada y lo primero que tiene en mente la directiva es conocer a los jugadores que seguirán, los que no y los que llegarán. Los que llegarán están cada vez más cerca de oficializarse, como es el caso de Hazard, pero el verdadero dolor de cabeza para la directiva llegó de los que están en la lista de prescindibles.

Son muchos los jugadores que están en esta lista 'negra' que plantea la directiva, con Zidane y Florentino a la cabeza. Para muchos, su ciclo ya acabó. Es el caso de Marcelo, quien durante la primera parte de la temporada debido a sus constantes lesiones y bajo rendimiento, todo apuntaba a que su salida era inminente y hasta la Juventus de Cristiano Ronaldo se apuntó para llevárselo. Sin embargo, el brasileño aseguró que "el Madrid es mi casa".



Otro caso es el de Navas. Según el portal madrileño 'Okdiario', "ningún futbolista quiere abandonar la entidad" para referirse a la situación del costarricense, quien habría asegurado pelear el por la titularidad con Thibaut Courtois, más ahora con el arribo de Zinedine Zidane.



Isco es otro de los prescindibles en el próximo equipo de "Zizou". El club lo quiere vender y la única condición que tendría el futbolista es no querer abandonar España. Situación similar la de Bale, aunque su representante Jonathan Barnett aseguró que no hay intenciones de que su cliente abandone el equipo.



Dani Ceballos, Mariano, Lucas Váquez, Llorente o Vallejo, también están en la órbita de salida. En este caso, la directiva madrileña no recibió ofertas por ellos y, de no haberlas, tendrían que continuar ligados a la institución.



