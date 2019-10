Todo mal: sin Mendy ni Marcelo por lesión, Zidane vuelve a quedarse sin laterales en el Real Madrid

► Comunicado oficial: Real Madrid se pronuncia sobre Thibaut Courtois y su supuesta ansiedad



El último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Granada en la octava jornada de LaLiga Santander , dejó la mala noticia para Zinedine Zidane de la ausencia de Marcelo , que en caso de no estar disponible para el partido le dejaría sin laterales izquierdos, con el francés Ferland Mendy y Nacho lesionados.



Marcelo no saltó al césped de la ciudad deportiva madridista en los minutos de entrenamiento abierto a la presencia de los medios. Había regresado en la segunda parte del encuentro del pasado martes por Champions League ante el Brujas, recuperado de su lesión cervical y a un día del duelo ante el Granada se quedó en el interior de las instalaciones.



Zidane no puede contar con el francés Ferland Mendy por una rotura muscular y perdió ante el Brujas al jugador comodín de su defensa, Nacho Fernández, por una lesión de rodilla. Solo disponía de Marcelo y si el brasileño no estuviese disponible para jugar tendrá que improvisar con algún jugador del Castilla o cambiando la posición a algún futbolista de la primera plantilla.



Otras altas y bajas en el entrenamiento

Asimismo, la última sesión de la semana confirmó que Gareth Bale está en perfectas condiciones y el colombiano James Rodríguez también para regresar a la convocatoria, después de ser descartados para el duelo por la Champions League por algunas molestias físicas, según justificó Zidane en la conferencia de prensa postpartido.



El portero belga Thibaut Courtois se ausentó nuevamente de la sesión de entrenamiento, por lo que se sumará a las bajas de Marco Asensio, Nacho y Mendy por lesión. El francés Alphonse Areola disfrutará de su segunda titularidad en LaLiga Santander.

