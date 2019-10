"No podía respirar": el drama de Marcelo y su ataque de ansiedad en la final de Champions League

Marcelo no ha sido el mismo las últimas temporadas. El brasileño estaba acostumbrado a ser el amo y señor de la banda izquierda del Real Madrid. Su potencia y gran técnica lo hizo titular indiscutible en la mayoría de tiempo que viste la camiseta blanca; sin embargo, esto cambió en los recientes meses.

En el 2018-19, el zurdo fue sentado en la banca. Sergio Reguilón, actualmente en Sevilla, saltó a la cancha como titular en más de una ocasión. ¿Nadie entendía qué sucedía? ¿Se puede bajar de rendimiento de un momento a otro? Marcelo realizó una revelación que puede darnos luces de lo que vive.

En conversación con The Players Tribune, el jugador del Real Madrid reveló en una emotiva carta que sufrió un ataque de ansiedad antes de la final de la Champions League.

"No podía respirar. Intenté no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final de Champions contra el Liverpool en 2018. No podía comer, no podía dormir", explicó el lateral blanco.



"Cuando tienes la oportunidad de hacer historia, sientes esa carga. Pero por alguna razón, la estaba sintiendo de verdad. Nunca antes había sentido una ansiedad tan intensa, así que no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al médico, pero me preocupaba que no me dejara jugar", agregó.

Marcelo no se enfrentaría con cualquier estrella en aquella noche de Anfield. Mohamed Salah llegaba como el mejor de la temporada y sería el rival a vencer por aquella banda izquierda.

Sus maneras de calmarse. "¿Cuántos niños en el mundo juegan a la pelota? ¿Cuántos de ellos sueñan con jugar en una final de la Champions League?", se preguntaba tratando de controlar su respiración, deseoso de saltar al campo por allí, según él, todos los males desaparecen. "Cuando finalmente pisé el césped, todavía tenía problemas para respirar, y pensé: si tengo que morir aquí esta noche, joder. Moriré".

"Nos alineamos para el saque inicial, bajo todas las luces, vi el balón de fútbol en el círculo central, y todo cambió. El peso se fue quitado de mi pecho. Estaba en paz".

Incluso derramó lágrimas. "La pelota salió en un saque de banda, tuve tiempo para pensar... y empecé a llorar. Estaba sollozando, en el mismo campo. Nunca antes me había pasado algo así", reconoce el zaguero. "Fue solo durante diez segundos. El balón volvió y pensé '¡Mierda! Tengo que marcar a mi hombre'. Volví a la realidad y seguí jugando como un niño".

¿Marcelo no era el único temeroso?

"No somos superhéroes. Por eso te cuento lo que me pasó. Esto es la vida real. Somos seres humanos. Sangramos y nos preocupamos, como cualquier otra persona" , revela en la carta.

Cristiano Ronaldo también fue parte de la presión. "Si este tipo lo siente, entonces todos podemos admitirlo. Cristiano es frío, una maquina. ¡Y hasta él estaba cagado!"

► ¡Advertencia, pueden herir susceptibilidades! Los 'rostros de terror' en el mundo del fútbol [FOTOS]



►Para no creerlo: la alucinante cifra que ganó Cristiano en el último año con publicaciones en Instagram



►¿Seguro? Klopp amenaza que Liverpool no jugaría cuartos de la Copa de la Liga y propuso reemplazo



►Relación rota: Zidane se siente 'traicionado' por Bale en Real Madrid y episodio entre ambos se agrava