Nadie entra, pero otros sí se van. La consigan del Real Madrid de cara a la próxima temporada es la de ‘hacer caja’. El club, como la gran mayoría de otras instituciones, ha quedado muy golpeado económicamente a raíz de la crisis generada por el coronavirus, por lo que no solo no se plantea realizar fichajes, sino que también buscará traspasar a los jugadores que no cuentan para Zinedine Zidane.

Así lo adelanta el medio ‘As', que da a conocer este jueves quiénes son esos futbolistas de la lista. En total son ocho jugadores los que el Madrid espera poner en el mercado, con los ya conocidos casos de James Rodríguez y Gareth Bale a la cabeza.

En el caso del colombiano, el Real Madrid necesita venderlo cuánto antes, aunque sea a menor precio del que pretende, pues en el 2021 acaba contrato, por lo que el próximo año podría irse gratis.

Mientras que el caso del galés es más delicado, pues es el propio jugador el que no se quiere marchar y busca cumplir su contrato (vence 2022). El problema es su alta ficha: 17 millones de euros netos.

Los otros de la lista

A James y Bale, se suman, siempre según el citado medio, Mariano Díaz y Lucas Vázquez. El delantero quiere quedarse, pero el Madrid quiere venderlo pues no cuenta para Zidane. El problema, también su alta ficha: 4,5 millones netos por temporada.

Mientras que el caso del extremo, que acaba contrato el 2021, el club cree que aún puede ‘hacer caja’ con él, aunque de quedarse ni él ni el técnico tienen problemas, pese a que Vinicius o Rodrygo le han quitado terreno a Lucas.

Borja Mayoral, Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez y Jesús Vallejo, todos ellos cedidos, son los otros futbolistas con los que el Real Madrid espera ingresar dinero a las arcas del club, para así intentar aliviar el golpe económico que ha supuesto la atípica temporada.

