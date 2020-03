En la temporada 2012-13, Robert Lewandowski enamoró a todo Real Madrid. Y es que en la ronda de semifinales de la Champions League, el delantero polaco - ahora en Bayern Munich - le anotó cuatro goles a los merengues en la ida. Su equipo llegó a la final, pero sucumbió ante los bávaros de Jupp Heynckes.

Los años pasaron y siempre hubo deseo de parte de los hinchas del Real Madrid en ver a Robert Lewandowski con la camiseta blanca en el pecho, pero los entrenadores siguieron apostando con Karim Benzema como centrodelantero. Este jueves, el ‘killer’ de la Bundesliga reveló una conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

“Tú tienes que jugar con nosotros”, fue lo que le dijeron ambas figuras del Real Madrid de José Mourinho a Lewandowski en ese entonces. No obstante, el internacional con la Selección de Polonia y mundialista con su país la tenía clara. “Podía ir a cualquier liga, pero eso no era lo más importante. Donde estoy he sido capaz de llegar a mi máximo nivel”, según replica el diario Sport.

Robert Lewandowski al Real Madrid, un fichaje frustrado

Asimismo, apuntó que los sueños que tuvo alguna vez de niño se han cumplido poco a poco. “Siempre quise jugar en estadios de 80 mil personas. Cuando era joven, no había ningún jugador top en mi país. Me fije en los mejores del mundo y siempre apunté hacia arriba”, añadió ‘Lewa’.

Por otra parte, en todo Real Madrid vive en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus que se siente con fuerza en España. No hay fecha confirmada de regreso para LaLiga.

