¿Cuál fue el último once del Real Madrid líder solitario de LaLiga Santander? [FOTOS]

Los jóvenes brasileños Vinicius Junior y Rodrygo marcaron el miércoles en la victoria del Real Madrid 2-0 sobre Osasuna , que dejó al equipo 'blanco' como único líder de la liga española de fútbol.



Y esto no ocurría... ¡desde hace dos años y cuatro meses! cuando el Madrid se coronó campeón del torneo en la última jornada frente al Málaga con goles de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, en la temporada 2016-17.



Aquella temporada, Real Madrid arrancó LaLiga en la segunda casilla, fue tercero en la siguiente jornada, primero entre la tercera y sexta fecha, segundo en la séptima y octava, y desde la novena jornada nunca más soltó el primer lugar.



Desde entonces, el Real Madrid no volvió a disfrutar lo que es estar en la cima totalmente solo hasta el miércoles con un equipo 'alternativo', pues Zidane dio descansos a sus habituales titulares pensando en el derbi del sábado en el Wanda Metropolitano.



Repasemos, a continuación, cuál fue el último once 'blanco' que había logrado asaltar el primer lugar de LaLiga.

