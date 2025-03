A pesar de que hubo mucho escepticismo previo a su participación en la Copa Libertadores, Alianza Lima le dio la espalda a todos los prejuicios y consiguió una clasificación histórica a la fase de grupos. Quizás para algunos esto no signifique mucho, pero si tomamos en cuenta el contexto, lo de los blanquiazules es para aplaudir. Se convirtieron en el primer equipo peruano en instalarse en dicha instancia de la competición continental desde las fases previas, y el cuarto club en la historia desde que se estableció esa modalidad en la temporada 2027. Claramente nunca fue fácil sortear tantos obstáculos. Los de Néstor Gorosito no solo dejaron en el camino a Deportes Iquique, sino también a Boca Juniors y Nacional de Paraguay. Como era de esperarse, este hecho generó mucha repercusión a nivel internacional, donde varios medios de comunicación destacaron el camino recorrido por los blanquiazules, mientras que la prensa argentina no olvidó el golpe que dieron en Buenos Aires al eliminar a los ‘Xeneizes’.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.