Campeón del mundo y Balón de Oro. Ese fue el Fabio Cannavaro que encontró Pepe en el Real Madrid cuando llegó desde el Porto por 30 millones de euros. El central portugués repasó algunos episodios de su llegada al conjunto blanco en entrevista con el diario ‘Expresso’, en especial en sus inicios y lo complicado que se lo puso el italiano tanto dentro como fuera del campo.

Cannavaro era el central indiscutible y no parecía tener la mejor relación con el portugués: “Íbamos en el avión a Austria y Cannavaro se sentó delante de mí. Lo pillé leyendo una revista y, cuando me di cuenta de que la había acabado, le dije: ‘Cannavaro, ¿me puedes dar la revista?’. Y Cannavaro miró hacia atrás y me dijo: ‘¿Cannavaro? Mi nombre es Fabio’. Y me dio la espalda”.

Pepe también explicó el problema táctico que se encontró en el Real Madrid. “Yo venía de un club organizado tácticamente, en el que si la pelota sale por el lado izquierdo, tienes que presionarla allí, si la pelota sale por el lado derecho, presionas de esta manera, cosas así, básicas. Y lo que encontré en el Madrid fue un caos”, explicó.

“En el minuto 30 se rompe el juego y nos llegan en uno para uno y corremos para atrás. Yo me vuelvo hacia Fabio y le digo: ‘¡Fabio! ¡Fabio! ¡¡¡Cobertura, cobertura!!!’. Y él me dice: ‘No, no, aquí no se hace eso. Cada uno por su lado’. Yo miraba y veía a los laterales arriba, al pivote defensivo arriba... Y yo pensaba: ‘¿Qué? ¿Cincuenta metros a mis espaldas y estoy aquí para hacer un uno contra uno?”, agregó.

Mendes y su fichaje

Su traspaso lo gestionó Jorge Mendes, que le dio algún consejo en el aeropuerto: “Cuando sales por la puerta, vas tener mucha gente a tu lado. Me dijo ‘dame tu bolso’. Recuerdo que era un bolso de hombro, abrí la puerta y los periodistas me hicieron la primera pregunta: ‘Pepe, Pepe, ¿traes los 30 millones en ese bolso?’ Y Jorge me dijo que no hablara”, explicó.

“Tenía muchas ganas del Real Madrid, a pesar de que mucha gente me decía que estaba loco por ir allí, porque era muy difícil y, sobre todo, porque era un cementerio de centrales. Todavía intentaron que yo fuera a otro lado, pero yo siempre fui muy directo: ‘¿El Madrid no me quiere? ¿No paga al Oporto? Si hace todo eso entonces, está hecho”, contó Pepe sobre cómo defendió su traspaso.





