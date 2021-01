El partido en el que Eden Hazard debía demostrar que su fichaje ha sido un acierto para el Real Madrid, no lo ha hecho. El belga cumplió una discreta actuación ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España y condenó a los suyos a la eliminación.

El exjugador del Chelsea volvió a dar claras señales que sigue sin estar listo para ser el líder del Real Madrid y en su proceso de rodaje, el club blanco va cosechando resultados negativos que le complican LaLiga o le cuestan una eliminación en un torneo como la Supercopa de España.

Eden exhibe falta de confianza. Lo intenta, pero ha dejado de ser desequilibrante y sin sentirse en plenitud, toma decisiones erróneas en décimas de segundo. Una jugada lo definió. Solo para hacer gol, escorado, tras pase picado de Casemiro, dudó, pasó el tiempo que el rival necesita para recuperar posición y acabó dando un pase a la nada.

Como era de esperarse, las críticas para el jugador del Real Madrid no tardaron en llegar. Uno de los que fueran sus principales defensores, Tomás Roncero, no tuvo piedad para cuestionar el trabajo del ‘7′ en La Rosaleda. Para el tertuliano de ‘El Chiringuito’, el equipo ‘vikingo’ jugó con 10 ante el Athletic.

“El Madrid ha jugado con 10 y ya me empieza a tocar las narices. Yo entiendo que Zidane quiera salvar al soldado Hazard, pero Hazard no está, si salgo yo puedo aportar más y lo digo de verdad. Hazard no se ha enterado de que es el jugador franquicia, que costó 100 millones y es el mejor pagado del equipo”, dijo el periodista.

“La única vez que se ha quedado solo no ha tirado porque tiene miedo. Hazard debería ser el jugador que te diera partidos. Si cambiamos el dibujo por Hazard, tiene que ser determinante”, agregó.

Sin confianza para hacer gol nada más recibir el balón en posición privilegiada. Se dice en la casa blanca que el Real Madrid no espera a nadie. A Hazard lo lleva esperando demasiado tiempo con el convencimiento de que volverá a ser el que era.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR