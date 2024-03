En el vertiginoso mundo del fútbol, hay figuras que emergen como faros de luz y excelencia. Uno de esos nombres es el de Xabi Alonso, cuya brillante temporada al frente del Bayer Leverkusen ha hecho resonar su nombre en las oficinas de los grandes clubes. El entrenador vasco ha sido el epicentro de una saga de rumores sobre su futuro, con dos gigantes del fútbol europeo, Liverpool y Bayern Munich, ansiosos por asegurar sus servicios. Sin embargo, en un giro que ha sorprendido a muchos, Alonso ha decidido permanecer un año más en el cuadro de las aspirinas, despejando así las dudas sobre su próximo destino inmediato.

El anuncio de su continuidad en el Leverkusen ha provocado un frenesí de reacciones en los círculos del fútbol. Por un lado, el Liverpool, que veía en Alonso un posible sucesor de Jurgen Klopp, se ve obligado a buscar alternativas. Se rumorea que el portugués Ruben Amorim, con su exitoso paso por el Sporting de Lisboa, podría ser el elegido para tomar las riendas en Anfield.

Mientras tanto, en Allianz Arena, el Bayern Munich, aunque sigue interesado en Xabi Alonso, de un paso exitoso por Baviera, ya está considerando otras opciones ante la negativa del técnico vasco. El club alemán, acostumbrado a estar en la cúspide del fútbol europeo, no se quedará de brazos cruzados y buscará un entrenador que se ajuste a sus ambiciones.

Sin embargo, más allá de los rumores, hay un factor que parece haber inclinado la balanza en la decisión de Alonso: el Real Madrid. Con la renovación de Carlo Ancelotti hasta el 2026, Florentino Pérez ha dejado claro su respaldo al técnico italiano. Pero una cláusula de salida en el contrato de Ancelotti para el próximo año ha abierto la puerta a la posibilidad de que el banquillo del Bernabéu necesite un nuevo inquilino.

Y quién mejor que Xabi Alonso para ocupar ese puesto. El excentrocampista del Real Madrid conoce el club español como pocos, y su estilo de juego y visión estratégica encajarían perfectamente con un equipo que busca iniciar un nuevo ciclo de éxito, potenciando la juventud de su plantel y con la esperanza de contar con estrellas como Mbappé.

Para Alonso, el Madrid representa más que un simple destino; es el lugar donde podría cristalizar sus sueños como entrenador. Con un proyecto ilusionante y una estructura sólida, el técnico vasco ve en el Bernabéu la oportunidad de alcanzar la cima del fútbol europeo, mientras continúa su proceso de formación en la élite de los banquillos.

Como ya explicamos, el nombre de Xabi ha estado en carpeta del Liverpool y Bayern Munich, pero el exfutbolista no quiere dar el paso. Al menos no por el momento. Según sus declaraciones, al ex Real Madrid le queda mucho trabajo por hacer en el Leverkusen, siendo de las principales razones por las que se niega desembarcar en Anfield o el Allianz Arena.

“Mi trabajo en el Bayer Leverkusen no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a crecer, la directiva es genial… aquí todo es fantástico. Todavía soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Es una temporada en la que se ha especulado mucho sobre mi futuro. Hemos jugado muchos partidos hasta ahora. Hemos estado muy ocupados, muy concentrados”, dijo.

Xabi Alonso anunció en conferencia de prensa que seguirá en el Bayer Leverkusen, al menos, por una temporada más. (Video: YouTube Leverkusen)

