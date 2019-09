Nervios en el Real Madrid: el vestuario la toma en contra del ayudante y amigo íntimo de Zidane

El ambiente en el Real Madrid no es de los mejores. No solo por los malos resultados en el inicio de LaLiga , también por inquietudes dentro del vestuario que tienen que ver con David Bettoni, el primer asistente de Zinedine Zidane.



Según el periodista Eduardo Inda, los referentes del equipo blanco se encuentran preocupados por el excesivo poder que 'Zizou' le ha dado a su ayudante. Es más, creen que Bettoni ha sido el responsable del planteo del sistema de juego para el duelo ante el Villarreal el último domingo.



"En el Real Madrid no bajan las aguas tranquilas, hay marejada. De momento, leve, pero puede ser muy fuerte", dijo Inda durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito' y luego agregó: "Hay cabreo en la entidad y jugadores por los planteamientos de los últimos partidos, concretamente del Villarreal".



"Están preocupados por el excesivo poder que tiene en relación al mando con el equipo. Creen que Bettoni fue el responsable del 4-2-4 contra el Villarreal que nadie entendió", informó el periodista sobre los días convulsos que se viven en el Real Madrid.

Lo que se viene para el Real Madrid

Real Madrid volverá a las canchas el próximo 14 de setiembre cuando reciba por la fecha 4 de LaLiga Santander al Levante en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos apenas han sumado cinco puntos de nueve posibles y no pueden ceder más ventaja si no quieren alejarse más del líder Atlético de Madrid.



Se espera que para este partido, Eden Hazard sea titular por primera vez en un choque oficial desde su llegada en el mercado de fichajes de verano.

► No solo fue Neymar: el brasileño que fue rechazado por Barcelona en este mercado de fichajes



► "Una mezcla de frustración y rabia": la reacción de Neymar tras enterarse que no jugará en Barcelona



► ¡Florentino explota contra Zidane! La molestia por no considerar a la 'próxima estrella' del Real Madrid



► No fue inscrito en Champions y explota: "Si lo hubiese sabido antes, no jugaría más en la Juventus"