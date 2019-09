El problema interno de Vinicius Junior y la fórmula para que sea un crack en el Real Madrid

Zidane quería que se vaya cedido a otro de LaLiga así como pasó con Take Kubo. Sin embargo, en la directiva se frunció el ceño y se plantaron con Vinicius Junio r. El delantero ya tiene dorsal asignada para la presente temporada y Zidane le ha dado un par de recomendaciones para que se convierte en un delantero top y no pase a ser un nuevo Robinho en la ‘Casa Blanca’. Para lograr el objetivo, el ex Flamengo tendrá que aplicar el plan al pie de la letra.



De acuerdo a la plana madridista, Vinicius tiene que comenzar a descansar más de lo que frecuenta. No es que el atacante pare en fiestas o beba mucho alcohol, sino que no respeta sus horas de sueño. El brasileño, como tiene 19 años, se desvela en otras actividades y eso no agrada mucho a ‘Zizou’, puesto que no sigue su proceso de regeneración y recuperación.



Asimismo, ahora se quedará toda la temporada en Valdebebas , Zidane le manda a realizar trabajos de definición al convocado por Tité para la Selección de Brasil. El jugador cuenta con un gran regate, muy buena velocidad, pero – sobre todo – cero definición. Vinicius – así como Raúl en su momento – trabaja mano a mano y disparos de fuera del área para mejorar su pegada y convertirse en un extremo de calidad para la plantilla al final del 2020.



Tiempo de juego en el Real Madrid

El delantero, ahora convocado para los duelos amistosos de Brasil, tendrá minutos de juego en el ‘Scratch’, que se espera convenzan a Zidane a tener un rol más protagónico. Por ahora juega nada o poco en los partidos de LaLiga Santander.



En tres fechas de LaLiga española , Vinicius Junior ha jugado 118 minutos de los 270 que tiene el Madrid. Ha recibido una amarilla y no ha aportado con un gol.



► ¡Nadie lo vio venir! 'Bombazo' del Real Madrid y Vinicius Junior se ve obligado a cambiar de dorsal



► El invierno vendrá: los dos pedidos para el mercado que le faltan a Zidane con el Real Madrid



► Neymar iba a ser 'la bomba': su padre llamó al Real Madrid al ver que lo del Barcelona era imposible



► No hay forma que siga: Bélgica libera a Hazard de los amistosos por lesión y regresa al Real Madrid