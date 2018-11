El ‘Indiecito’ se lo ha ganado en lo que parece que hubo una ‘cama’ preparada en el Real Madrid para Julen Lopetegui. Se fue el técnico vasco y el equipo comenzó a ganar, al punto que Santiago Solari ha logrado un registro histórico con los madridistas. Ahora, tras estos cuatro triunfos, Florentino Pérez y la cúpula le ha ofrecido hasta un contrato hasta junio 2020, con lo cual tiene hasta dos temporadas para demostrar su valía en el equipo.



El entrenador argentino no ha podido empezar con mejor pie su andadura en el Real Madrid. En los cuatro encuentros en los que se ha sentado en el banquillo, el equipo acumula cuatro victorias y solo ha encajado gol en el duelo ante el Celta. Un total de 15 goles a favor y dos en contra, lo que le ha valido para sumar el mejor arranque de un entrenador en los 116 años de historia del club.



De hecho, jugadores como Lucas Vázquez o Álvaro Odriozola han manifestado públicamente que desean que el entrenador siga al menos hasta final de temporada. También Emilio Butragueño, que aunque no confirmó su continuidad, admitió que están "muy contentos" con él. En el Real Madrid todo es tranquilidad.



Además, Europa Press ha recogido declaraciones de fuentes del club que ratifican a Solari: "Es cierto que dijimos que Santiago Solari asumía el puesto de entrenador con carácter provisional después de la marcha de Julen, pero en el club estamos contentos con su rendimiento, y va a seguir. No barajamos contratar a ningún otro entrenador". De este modo, se quedará por tiempo.