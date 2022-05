Manchester City ha anunciado el último martes a Erling Haaland como flamante fichaje para las siguientes cinco temporadas. Tras un acuerdo con el Borussia Dortmund, el vigente campeón de la Premier League se ha hecho con los servicios de un futbolista que también quería el Real Madrid. En Valdebebas se han perdido a uno de los mejores goleadores del momento y ahora el presidente Florentino Pérez busca venganza. Así como los citadinos se llevaron al noruego, la plana mayor del cuadro vikingo quiere sacarse el clavo fichando nada menos que a uno de los pupilos de Josep Guardiola. Se trata de Raheem Sterling.

Según el portal español Don Balón, el atacante inglés de 27 años ha vuelto a figurar en la agenda de fichajes del Madrid. Ante la muy probable salida de Eden Hazard, en Chamartín necesitan a un buen extremo que tape ese hueco y el ex Liverpool cumple con las condiciones.

Al día de hoy, la realidad dicta que Sterling tiene contrato con el Manchester City hasta mediados de 2023. Sin embargo, el explosivo atacante inglés podría no quedarse en Etihad Stadium a cumplir su contrato y muchos a renovarlo ante la llegada de Haaland.

Si hay algo que ha quedado claro en la temporada 2021-22 es que Raheem no es un indiscutible para Guardiola, por lo que está abierto a un cambio de aires para la siguiente temporada. Así lo dio a conocer hace unos meses en una entrevista con ‘Business of Sport of US Summit’.

Raheem Sterling del Manchester City, en la mira del Real Madrid.

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español”, indicó el futbolista inglés de raíces jamaiquinas, fichado por el City en la temporada 2015-16.

No se trata de la primera vez que el futuro de Sterling se vincula con un club español. El exfutbolista del Liverpool estuvo muy cerca de ser cedido al Barcelona en el pasado mercado de fichajes de invierno, pero no hubo acuerdo definitivo entre los clubes involucrados en la operación.

En los últimos días, otro club que ha mostrado interés en Sterling es nada menos que el Arsenal. A pedido de Mikel Arteta, el cuadro londinense haría todos los esfuerzos económicos para quedarse con sus goles y asistencias en el próximo mercado estival.

Sterling está valorizado, según el portal Transfermarkt, en 90 millones de euros. El internacional con Inglaterra, además de extremo por las bandas, también puede actuar como mediapunta. El ‘culebrón’ del mercado del verano europeo 2022 no ha hecho más que empezar.





