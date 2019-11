Vía ESPN, Real Madrid vs. Real Betis en vivo: cómo ver online y por TV el partido de la Liga Santander

Real Madrid juega hoy con Real Betis por la Liga Santander en el Santiago Bernabéu. El partido corresponde a la fecha 12 de la competición y dará inicio a las 15:00 horas vía ESPN 3 en Latinoamérica y Mitele Plus, Movistar Laliga y Partidazo in Movistar LaLiga en España. A continuación, conoce los horarios por país, previa, alineaciones posibles, tabla de posiciones y toda la información del fútbol de España para seguir el partido de fútbol en vivo.

En las alineaciones posibles, Real Madrid formaría con Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema. Mientras que Real Betis con Joel Robles; Emerson, Feddal, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Bartra, Ismael o Guardado, Tello; Borja Iglesias y Loren. Cabe mencionar que el árbitro principal del encuentro será el murciano Sáchez Martínez.

El Real Madrid afronta del encuentro después de jugar su partido más completo de la temporada, frente al Leganés (5-0), tras aprovechar al máximo el aplazamiento del clásico para encontrar el camino a seguir y un once tipo que Zinedine Zidane no repetirá por tercera vez.

Con él levantó el vuelo en Estambul en Champions League y firmó ante el Leganés el resultado más abultado de su irregular inicio de temporada. Al fin, tuvo un partido tranquilo en el Santiago Bernabéu y con la afición madridista disfrutando del juego de su equipo.

El brasileño Vinicius es la gran novedad de la convocatoria de Zinedine Zidane para el encuentro del Real Madrid ante el Real Betis de este sábado, en el que el técnico francés no podrá contar por lesión con Gareth Bale y para el que descartó a Lucas Vázquez, Odriozola, Brahim, James y Mariano.



Después de ser descartado ante el Leganés, Vinicius regresa a una lista de convocados y con opciones de ser titular por las rotaciones por las que apostará Zidane ante el Betis.



Sigue de baja Bale por sus problemas de gemelo y James Rodríguez se pierde su segundo partido de la semana por paternidad. En la enfermería se mantienen Nacho y Marco Asensio.



En esta ocasión, Zidane dejan fuera por decisión técnica a Lucas Vázquez, Álvaro Odriozola, Brahim Díaz y Mariano Díaz. La lista de convocados la integran Courtois, Areola, Diego Altube, Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco, Rodrygo, Vinicius, Hazard, Benzema y Jovic.



Zidane sigue sin contar con Gareth Bale tras una semana polémica. El galés viajó a Londres y a su regreso ya comenzó la recuperación de sus problemas de gemelo sobre el césped. Aún le queda tiempo para volver a la competición y se suma a las bajas por lesión de Marco Asensio y Nacho Fernández. Tampoco estará ante el Betis el colombiano James Rodríguez, que se perderá su segundo partido de la semana por paternidad.

Por otro lado, Real Betis ya sabe lo que es dar la campanada en el Bernabéu, no en vano llevan dos victorias seguidas en Chamartín (0-1 y 0-2 en las dos últimas campañas con Quique Setién en el banquillo), y no renuncian a lograr una hazaña histórica con una tercera, si bien el equipo no parece estar en una situación propicia para conseguirlo.

HORARIOS PARA TOMAR EN CUENTA Y VER EL PARTIDO DE LA LIGA SANTANDER

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.



CANALES POR PAÍS PARA VER EL REAL MADRID VS. REAL VALLADOLID

Argentina: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur



Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur



Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada



Chile: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur



Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur



Ecuador: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur



Alemania: DAZN



México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD



Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur



Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur



España: Mitele Plus, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga



Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT



Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD



Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA



Uruguay: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur