Real Madrid no tuvo un lunes tranquilo, con el anuncio sorpresivo de la Confederación Brasileña de Fútbol y el acuerdo con Carlo Ancelotti, todavía técnico merengue y con contrato en cuestión; y la mañana del martes tampoco tuvo calma, pues Rodrygo se retiró del entrenamiento, luego de un charla con ‘Carletto’, y los rumores en España apuntan a que no seguiría en la ‘Casa Blanca’, aún con la designación de Xabi Alonso como su nuevo entrenador.

Es más, Rodrygo tampoco estará ante el Mallorca. El brasileño se retiró del entrenamiento y será baja mañana en el Santiago Bernabéu. Fue durante el calentamiento, en los quince minutos abiertos para los medios, cuando el jugador charló con Ancelotti y se marchó al vestuario acompañado de uno de los médicos del club, el doctor Daniel Rosado.

Rodrygo cierra de esta forma un final de temporada más que complicado y con rumores en torno a su futuro. Según Radio Marca, el brasileño no llegó a jugar en la segunda parte ante el Barcelona pese a que el equipo necesitaba un jugador de sus características. “El jugador ha pedido al entrenador no jugar porque no se encuentra en las mejores condiciones y ya no se ve en el Madrid la próxima campaña”, agregó el mencionado medio.

El extremo venía con continuidad y gozaba de la confianza de Carlo Ancelotti hasta la final de la Copa del Rey ante Barcelona, donde jugó todo el primer tiempo y ya no salió luego del descanso, cuando fue reemplazado por Kylian Mbappé. Luego no jugó ante Celta de Vigo por lesión y se quedó en la banca el último fin de semana en el clásico ante los azulgranas.

En cuanto a números, esta temporada ha sido la más discreta de Rodrygo desde la campaña 2021/22, cuando aportó con ocho contribuciones de gol (cuatro goles y cuatro asistencias). A falta de dos partidos más (Real Madrid cierra con Sevilla y Real Sociedad), el brasileña acumula seis goles y cinco asistencias en 30 partidos en la actual campaña.

Eso sí, en 2023 extendió su contrato hasta el 30 de junio del 2028, por lo que Real Madrid podría buscar un préstamo o una venta para recuperar los 45 millones de euros que pagó en 2019 al Santos por la aquel entonces promesa del fútbol brasileño.

Real Madrid vs. Barcelona por la fecha 35 de LaLiga. (Foto: @FCBarcelona_es)

¿Cuándo volverá a jugar Real Madrid?

Luego de perder por 4-3 a manos del Barcelona, Real Madrid volverá a tener actividad esta semana cuando reciba al Mallorca, en el duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga 2024-25. Dicho compromiso está programado para este miércoles 14 de mayo desde las 2:30 p.m. y se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

