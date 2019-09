Real Madrid al ritmo de samba: el récord que rompieron Vinicius y Rodrygo con sus goles ante Osasuna

Real Madrid venció por 2-0 a Osasuna por Liga Santander con los goles de sus dos joyas brasileñas. Vinicius Junior y Rodrygo Goes sorprendieron y lograron enviar al equipo a lo más alto de la tabla del torneo, pero no solo esto, también consiguieron superar un récord que data de 1996.

El 12 de mayo de aquel año, Raúl y Guti sentenciaron un triunfo en Valladolid siendo adolescentes y se convirtieron en los jugadores que marcaron en un mismo encuentro con la camiseta blanca con menos de 20 años.

Ahora, el entrenador del Castilla contaba con 18 años, por uno más de su compañero, también técnico, acutlamente, en paro. Eran otros tiempos, con una legislación para extranjeros más férrea, pero se reconocía un Madríd más canterano.

Jugadores blancos como Chendo, Fernando Hierro, Fernando Sanz, Sanchís, Quique Sánchez Flores se encontraban en aquel plantel. Incluso Luis Enrique brillaba antes de su conversión al Barcelona.

En aquel encuentro, Raúl finalizó de cabeza un servicio de Quique; el de Torrejón de Ardoz cruzó dentro del área una maravillosa asistencia de Milla de cuchara.



Pasaron casi 25 años para que se diera un caso similar. Pero no quedan ahí las similitudes. Porque si el de Rodrygo fue su primer tanto con la camiseta blanca, por entonces también lo fue para Guti.



El dato distinto pasa que Vinicius tuvo que salir del campo para que ingrese Rodrygo. Mientras que en 1996, ambos estuvieron en el campo.

Vinicius no pudo aguantar la emoción

Tras el encuentro y consultado sobre las emociones que dejó en el Bernabéu, el joven atacante de 19 años explicó todo lo que pasó por su mente en ese instante, y contó que se quebró porque después de lesionarse fue un " poco complicado" para él recuperar el estado de forma con el que brilló la temporada pasada



"He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar. Estaba correcto que no lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos", afirmó.



