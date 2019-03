¿Y luego? Solari se mantendrá como técnico del Real Madrid hasta el lunes

Ya no tiene crédito. La pregunta es si se definirá su situación esta semana o en el transcurso de la temporada. Santiago Solari no seguirá con el Real Madrid , ahora queda ver si dirigirá el último partido de la temporada o será despedido luego del encuentro ante Valladolid. La reunión de Florentino Pérez con el director deportivo del club, José Miguel Sánchez, no ha definido del todo el caso: la decisión se tomará este lunes, más en frío, para analizar el futuro del equipo en este curso.



¿Por qué simplemente no sacar a Solari ahora mismo? No hay un técnico a la vista para que tome las riendas de la institución. El presidente del club ha hablado con Zidane y Mourinho para saber sus intenciones, pero no hay un acuerdo con ninguno de los dos. Si no acepta el francés u portugués la propuesta de parte de la entidad, lo más seguro es que Solari siga en el cargo del Real Madrid. No queda de otra, el ‘Indiecito’ a nada parece ser la postura.



El crédito del técnico argentino se acabó con la derrota frente al Ajax. Eliminados de la Champions League, Copa del Rey y LaLiga de España, es imposible que Solari se mantenga en uno de los mejores equipos del mundo. A eso se suma la pelea filtrada de Florentino con Sergio Ramos con la planificación del club tras la marcha de Zidane y Cristiano Ronaldo a la Juventus.



Marcelo no se siente cómodo, Isco tampoco, Bale anda por su cuenta y hasta el propio Keylor Navas también se siente a disgusto porque se ha traído a Courtois. El Real Madrid atraviesa su peor crisis deportiva, Solari no se quedará en el cargo, solo queda ver quien puede tomarlo si este fin de semana vuelve una nueva derrota ante el Valladolid.



Se acabó el tiempo del ‘Indiecito’, una historia que tenía una crónica de una muerte anunciada desde su llegada.



