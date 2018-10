No va más Lopetegui, pese a que ha dirigido las prácticas en Valdebebas. El técnico del Real Madrid aún no se oficializará, pero Florentino Pérez ya tiene decidido quien dirigirá el timón del barco en los próximos días: Santiago Solari. El presidente considera que el ‘Indiecito’ puede afrontar tal labor, así como en un momento lo hizo Zinedine Zidane. De esta forma, otro entrenador del Castilla tomaría el primer equipo, aunque sea de forma interina.



Tal ha sido la sorpresa de los futbolistas de ver a Lopetegui, puesto que pensaban encontrar a Santiago Solari presto para dirigirlos este lunes. De acuerdo a medios españoles, el ex jugador del Real Madrid sería el encargado de preparar la plantilla de cara al duelo de la Copa del Rey, en donde los madridistas visitarán el miércoles (1:30 p.m. hora peruana) al Melilla.



Tras dos temporadas en las que la formación de jugadores y no el ascenso a Segunda División se convirtieron en el objetivo primordial y cuando se daba por terminada la presencia de Solari en el Castilla, Florentino Pérez decidió renovar su contrato al frente del filial blanco, lo que entre otras cosas, ayudó a Guti a tomar la decisión de buscarse la vida fuera del Real Madrid.



Solari ha sabido cuál era su sitio desde que regresó al Real Madrid como entrenador. Ha convivido con situaciones complicadas y con decisiones nada sencillas de adoptar, pero siempre ha mirado por el club y ha intentado no poner en aprietos a dirigentes y resto de técnicos de la entidad. Ahora parece que le toca la oportunidad de tomar al primer equipo.