Zinedine Zidane no ha tenido en cuenta a figuras que en su momento dieron la talla en Real Madrid. Primero fue James Rodríguez; es innegable el talento del volante colombiano con la pelota a los pies, pero el volante colombiano no es del gusto del técnico francés. Gareth Bale, de a poco, también ha perdido protagonismo con él.

La prensa española ha reportado hace semanas que Achraf Hakimi volvería pronto al Real Madrid debido a sus buenas actuaciones en Borussia Dortmund y para darle pelea en el puesto de lateral derecho a Dani Carvajal. No obstante, Zidane no ve esto con buenos ojos.

Según detalla este sábado el diario Bild, Achraf no es el gusto de Zidane en Real Madrid. De volver, el joven talento marroquí no tendría chances de jugar, algo que él considera como fundamental en sus aspiraciones personales.

Zidane tiene la última palabra por Achraf

“Desde que llegó en 2018, el jugador no habla con el Madrid. Hay dudas de cuál será su destino. No es cierto que vaya a renovar hasta 2023 porque allá prefieren a Carvajal. ‘Zizou’ no es un gran aficionado de él”, añaden.

De esta manera, Achraf Hakimi vería complicada su vuelta al Real Madrid, sobre todo si es que Zinedine Zidane continúa en el banquillo. No se descarta que el Dortmund lo compre.

De otro lado, las autoridades del fútbol español, según medios locales, planean que los cuatro primeros que estén en LaLiga Santander (Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad) vayan clasificados a la próxima edición de la Champions League. No hay fecha aún para el retorno del fútbol europeo.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente del Seattle Sounders anunció pérdidas millonarias en la MLS

TE PUEDE INTERESAR

Barcelona descarta pagar la cláusula por Lautaro y piensa abaratarlo con jugadores suyos

El incidente del hijo de Luka Modric con la Policía durante la cuarentena en España

Tottenham habría solicitado a Mauricio Pochettino hacer una reducción en su indemnización

Benzema ilusiona a los hinchas del Lyon: no descarta volver a Francia tras su paso por el Madrid

MÁS VIDEOS

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral. (Instagram)