El autor del crimen: Sergio Ramos comanda las críticas a Raphael Varane

Cuando se pensaba que habría días de sol con el triunfo del Real Madrid y la llegada de Zinedine Zidane a la ‘Casa Blanca’, tan solo la venida del francés ha sido el motivo para sincerarse como grupo en la plantilla madridista. Primero hubo un mea culpa por la pésima temporada a nivel de resultados deportivos, luego la decisión de seguir con esto adelante (la clasificación a la Champions League) para que después haya críticas a ciertos elementos que no han dado el 100% cuando se esperaba lo mejor de ellos en partidos claves del 2018-2019.



El más criticado ha sido Raphael Varane , tal como hemos dicho. El vestuario no ha aprobado el rendimiento del zaguero central – uno de los mejores del Mundial de Rusia 2018 – y Sergio Ramos , su compañero de equipo, ha sido quien más ha ‘atacado’ al galo, de acuerdo a medios españoles. Tanto el diario ‘AS’ como otros diarios han señalado a ‘Ramitos’ como el principal miembro de parte de un comando que ha hablado con Zidane al respecto.



Recordemos: Zidane fue quien trajo a Varane al Real Madrid y con él se vio el prospecto que tiene el seleccionado francés. Apenas una temporada después se vio como Varane no rendía al mejor de los niveles al punto que ha fichado a Militao para la siguiente temporada y también se ha especulado con la llegada de Ligt a la ‘Casa Blanca’, aunque el holandés se encontraría más cerca del Camp Nou que del Santiago Bernabéu en la actualidad.



Varane también fue elegido como el cuarto capitán del equipo, en donde no ha ejercido ni presión ni liderazgo tal como se esperaba de él. El diario L’Equipe también informó sobre la posibilidad de que emigre hacia la liga inglesa, tras el momento que vive en el Real Madrid.



