Ya tiene tantos tatuajes como goles a lo largo de su carrera... y va por más. Sergio Ramos, quien no estará por sanción en el Real Madrid vs Manchester City pero igual viajará a Inglaterra, estrenó nuevos tatuajes en una zona de su cuerpo en la que, hasta ahora, no se había dibujado nada, el pecho. El capitán ‘blanco’ aumenta su colección por la cual recorre su vida personal y profesional.

En esta oportunidad, el tatuaje ha tenido como gran motivo su nuevo hijo, Adriano, quien nació la semana pasada, y es el cuarto descendiente de la pareja Ramos-Rubio.

Así lo ha revelado el propio Ramos en su cuenta de Instagram con una instantánea desde el gimnasio de su casa en el que se muestra después de haber completado un nuevo entrenamiento, apareciendo además sin camiseta.

(Foto: Instagram Sergio Ramos)

Debajo aparece un Cristo cuyos ojos son dos R. Al lado derecho aparece la cifra 06 y en el izquierdo 14. Y, con el Cristo dividiendo la frase se puede leer en inglés ‘Confieso que he vivido', el título de las memorias del escritor Pablo Neruda.

Por último, y no menos importantes, son dos tatuajes que hasta la fecha no se habían apreciado en su cuerpo y con los que pretende grabarse a dos de las personas más importantes de su vida, como son su padre y su madre. Ambos, en inglés, permanecerán tatuados en su trapecio: ‘Mom’ y ‘Dad'.

