Si bien en Real Madrid parece que todo luce de color rosa: la escuadra, al mando de Ancelotti, sigue ganando títulos y los veteranos parecen incansables, sumado a que hay nuevos jóvenes que se unieron y vienen aportando más hambre por jugar y ganar, en los próximos meses, los de la ‘Casa Blanca’ se puede topar con una circunstancia con la que —quizá— no contaban.

Lo que pasa es que el conjunto merengue tiene hasta ocho futbolistas que terminan contrato en 2023 y que todavía no tienen una oferta de renovación sobre la mesa, entre ellos Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric. Madrid deberá mantenerlos vigilados, porque a partir del día 1 de enero son libres para negociar un contrato con otro club.

En los últimos veranos, los de Chamartín se han distinguido por activar el modo ahorro y no desembolsar grandes cantidades. Una política de austeridad que solo se podía quebrantar por un nombre: Kylian Mbappé. Pero todo tiene un principio y final, por lo que ahora el obligado ‘Plan Renove’ de Real Madrid, pasará por la salida de alguno de ellos. Por el momento, todo encuentra en fase de estudio y análisis por parte de todos los estamentos del club blanco.

Los 7 jugadores del Real Madrid que terminan contrato en 2023

Karim Benzema: Al francés, el delantero más importante del equipo, se le considera renovado. Pese a que Florentino Pérez sigue buscando un delantero centro que pueda ser titular a largo plazo, Madrid lo quieren tener en su planes hasta el 2024.

Luka Modric: El croata es una incógnita, pese a que no piensa en la retirada y lo demuestra en cada partido. La llegada Jude Bellingham en el próximo mercado de fichajes de verano, podría abrir la puerta a que tenga que buscar un nuevo equipo.

Toni Kroos: El alemán sabe que el club lo quiere y él busca no defraudar, por lo que seguirá si se siente bien. Incluso, no hay un perfil en la plantilla que pueda ocupar su lugar por el momento.

Marco Asencio: El extremo español no está teniendo continuidad con Ancelotti y ya piensa en cambiar de aires. Se habla de su posible llegada al FC Barcelona o al AC Milan, que lo quieren como agente libre.

Nacho Fernández: El español también seguirá en el club, pese a no ser titular es una pieza importante para la rotación debido a que puede ocupar muchos lugares de la defensa. Varios equipos están interesados en él, pero su intención es quedarse en el club.

Mariano Díaz: El dominicano no seguirá en el Real Madrid. No entra en los planes del club y no hay intenciones de renovarle. Él quiere quedarse, pero parece casi imposible que le hagan una oferta.

Dani Ceballos: El español está teniendo más minutos en comparación a la temporada pasada, pero se desconoce si el conjunto merengue le hará una oferta para continuar en el club. Su salida fue un tema importante en el pasado mercado de fichajes de verano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.