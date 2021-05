El futuro de Zinedine Zidane en el Real Madrid sigue sumando voces, posturas e informaciones que aumentan la incertidumbre sobre el destino del banquillo ‘blanco’ para la próxima temporada. En las siguientes semanas, Florentino Pérez y el técnico francés tendrán que llegar a un acuerdo, el cual podría extender el vínculo entre ambas partes. O al menos eso ha señalado Toni Kroos, mediocampista alemán, que asegura tener una relación estrecha con ‘ZZ’.

A través de su podcast ‘Einfach mal Luppen’ junto a su hermano Félix, el mediocampista del Madrid se refirió al futuro de Zidane, más en el aire que nunca tras la finalización de la temporada, y fue bastante claro.

“No solo se dijo aquí, incluso se extendió a Alemania que ya había anunciado su salida al equipo. Fue una mentira descarada. Zizou y yo tenemos relación por lo que, sin duda, me lo hubiese contado. No puedo confirmarlo. No sé cómo acabará esto. Solo puedo decir que siempre es divertido trabajar con Zidane”, cuenta.

Eso sí, Kroos tiene claro que el Real Madrid seguirá compitiendo por todo en Europa con Zidane o sin él. “Aún quedan muchos interrogantes sobre cómo va a ser el Real Madrid la próxima temporada. Pero estoy seguro: el Real Madrid volverá a pelear, puedo garantizarlo. Volveremos el año que viene y lucharemos por todo. No tengo ninguna duda, eso es lo que me dice la experiencia de siete años aquí”, añadió.

Zidane tiene contrato hasta 2022, pero en su última rueda de prensa de la temporada no dio ninguna pista concluyente. En unos días se reunirá con Florentino Pérez para comunicarle su decisión definitiva.

Balance de curso

El futbolista teutón analizó la temporada del Real Madrid, haciendo autocrítica pero recordando la buena labor del equipo por pelear hasta el final dos título como fueron LaLiga y la Champions.

“No fuimos realmente constantes esta temporada. Todos tenían sus problemas, incluidos nosotros. Y, sin embargo, en mi opinión, mostramos carácter esta temporada. Todas esas lesiones y el coronavirus fueron extremos para nosotros, pero no nos dimos por vencidos y lo dimos todo hasta el final aunque no pudo ser”, apuntó.

Y concluyó con una reflexión. “Una temporada sin un título nunca es buena para el Real Madrid, pero si le preguntas a mucha gente de fuera de Madrid si esperaban que llegáramos a semifinales de la Champions League a principio de temporada y sobre todo en la fase de grupos de la Champions, no sé si hubieran encontrado muchos allí. Luchamos por el título hasta la última jornada. No hay que decir que es una buena temporada, pero al menos estuvimos ahí”.





