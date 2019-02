Pese a los malos resultados: Kroos sorprendió con declaraciones sobre Lopetegui en Real Madrid

Uno de los que es titular en Real Madrid desde su llegada al club a mediados del año 2014 es el volante Toni Kroos. Su gran visión de juego ha hecho que sea indiscutible en la oncena merengue con Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Si bien es cierto que con Lopetegui en el banquillo Real Madrid no mostró su mejor versión de juego, Toni Kroos considera que hizo un buen papel. Lo que le faltó, a su parecer, también fue algo de suerte en el plantel del Bernabéu.

"El inicio de temporada fue desafortunado (porque no muchos hicieron completa la pretemporada) y también por lo que pasó con Lopetegui. Él hizo un buen trabajo, pero no tuvo suerte. Todos hemos mejorado en las últimas semanas y es una buena chance para pelear por los títulos", dijo Kroos el diario AS.

Asimismo, el ex Bayern Munich llenó de elogios a uno de sus compañeros en el Madrid, Luka Modric. "Me divierte tenerlo al lado porque es un gran jugador. Casemiro también es muy importante para nosotros", añadió.

Como se recuerda, Real Madrid y Barcelona se medirán este miércoles en el Bernabéu por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2019. En la ida jugada en Camp Nou igualaron 1-1.

