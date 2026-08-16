Real Madrid TV transmitirá el choque entre Real Madrid vs. Schalke 04 EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 16 de agosto en el Veltins Arena, a partir de las 10:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:00 a.m. en México; 12:00 p.m. en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; y 5:00 p.m. en España. Además de Real Madrid TV, podrás seguir la transmisión mediante RM Play, la plataforma oficial del conjunto madridista. No recomendamos buscar el partido por páginas de streaming pirata.

¿Cómo ver Real Madrid TV por RM Play para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Si Real Madrid TV transmite el partido entre Real Madrid y Schalke 04, podrás seguirlo mediante RM Play, la plataforma oficial del club. Solo debes ingresar al servicio y buscar la transmisión o programación correspondiente al encuentro.

¿Cómo ver Real Madrid TV por internet para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante internet a través de RM Play. Esta alternativa permite acceder a los contenidos oficiales del Real Madrid desde cualquier lugar con conexión a internet y un dispositivo compatible.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde el celular para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone pueden acceder a RM Play desde el navegador o mediante la aplicación disponible para dispositivos compatibles. Solo deberán ingresar al servicio y buscar la transmisión del encuentro.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde una tablet para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante RM Play. Esta opción ofrece la posibilidad de seguir el partido y los contenidos del club desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Real Madrid TV en Smart TV para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Los usuarios de Smart TV compatibles pueden acceder a Real Madrid TV y RM Play para disfrutar de la cobertura del amistoso en una pantalla más grande. Solo deberán ingresar a la plataforma y buscar la señal o contenido disponible.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde una PC o laptop para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Otra opción consiste en ingresar a RM Play desde una computadora. Una vez dentro de la plataforma oficial, podrás consultar la programación disponible y acceder a la transmisión del encuentro si se encuentra habilitada.

¿Cómo ver Real Madrid TV mediante la señal oficial para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Los aficionados también pueden consultar la señal de Real Madrid TV para conocer la programación del club. La cadena oficial ofrece contenidos relacionados con el primer equipo y la actualidad madridista.

¿Cómo ver RM Play en múltiples dispositivos para seguir Real Madrid vs. Schalke 04?

Dependiendo de la disponibilidad del servicio, RM Play permite acceder a sus contenidos desde distintos dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así, los aficionados pueden elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Real Madrid y Schalke 04.

Real Madrid vs. Schalke 04 se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: Real Madriid)