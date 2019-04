¡No lo dejan ir! La impresionante cláusula de salida de Raphael Varane que complica su salida del Real Madrid

El rumor de la salida de Raphael Varane del Real Madrid es uno de los más fuertes este próximo mercado de fichajes. El central francés estaría en busca de nuevo aires y las ofertas no le faltarían; sin embargo, el club que lo quiera, no la tendrá tan fácil y deberá realizar un importante gasto.

Según Diario As, el equipo blanco no dejará salir a Varane por menos de 500 millones de euros. En la 'Casa Blanca' no quieren escuchar oferta por medio del futbolista, por lo que si lo quieren, deberán realizar una conversación de club a club.

En el Real Madrid consideran que no existe en el mundo, un central que tenga las características de 'Rafa'. Su experiencia y gran nivel a los 25 años, esto sumado a su campeonato del mundo con Francia, hace que sea más que llamativo.

El movimiento por menos dinero, podría significar un gesto de debilidad por parte del club dirigido por Florentino Pérez al dejar salir a uno de los jugadores referentes con un contrato de largos años.

Varane aun tiene contrato hasta junio del 2020, el cual fue renovado en el 2017. Lo más probable es que la situación se incline por una mejora de contrato y su continuidad en el equipo de Zinedine Zidane.

La decisión de irse, se vio tambaleada por el regreso del técnico francés. El exjugador fue pieza clave en la llegada del central al equipo blanco procedente del Lille, cuando no era conocido y tenía solo 18 años.

En la primera etapa de Zidane en el Madrid, Varane se hizo del titularato y logró levantar tres Champions League como pieza clave de la defensa blanca.

