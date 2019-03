Fuga a la vista: Zidane perdería para la próxima temporada a uno de los 'pesos pesados' del Madrid

No todo es alegría para Zinedine Zidane a su regreso al Real Madrid. El técnico francés tendría que lidiar pronto con la posible fuga de uno de los 'pesos pesados' del primero equipo 'blanco', que no descarta cambiar de aires en el mercado de fichajes de mitad de año. Se trata, nada menos, que de Raphael Varane. El campeón del mundo no ve claro seguir en el Bernabéu la próxima temporada.



Según señala 'L'Equipe', de acuerdo a fuentes cercanas que desde luego no menciona, Varane estaría abierto a escuchar ofertas de otros grandes de Europa, sobre todo de la Premier League. Aunque claro, el medio tampoco descarta que se trate de una posible maniobra del central para buscar un aumento salarial.



Sin embargo, esta última hipótesis no cuadraría del todo, pues el francés renovó su actual vínculo con el Real Madrid en el 2017 hasta junio de 2022, además, también aumentó su cláusula de rescisión a una cifra cercana a los 200 millones de euros.

¿Será que el verdadero motivo sea el cambiar de aires?



Pues no sería la primera vez que Raphael Varane 'asuste' de esta manera a los aficionados del Madrid. Ya en la primera temporada de Zidane como técnico, tras ganar la 'Undécima', el central hizo un amago de irse. El Manchester United apareció como el destino en ese momento.



Raphael Varane llegó al Real Madrid a pedido de Mourinho en el 2011. Lleva ya ocho temporadas y tiene un increíble palmarés con el Real Madrid: dos Ligas, cuatro Champions League, dos Supercopas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.



► Fue un primer intento: Chelsea rechazó 82 millones de euros del Real Madrid por Hazard... ¿cuánto pide?



► Nada fácil para Barcelona: tremendo club top también busca el fichaje de Matthijs de Ligt



► Antoine Griezmann al PSG: Por estos goles club parisino se llevaría a estrella del Atlético Madrid [VIDEO]



► Con Messi y Cristiano fuera del Top 5: los jugadores más caros del mundo en la actualidad [FOTOS]