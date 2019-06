¿Te vas? No hay problema: Zidane da el 'ok' para que salga del equipo pero Florentino se niega

Real Madrid sabe que en el nuevo plan para dominar en Europa tiene pros y contras. Existirán algunos sacrificados. Zidane es consciente que no tiene espacio para algunos futbolistas, por lo que le comunicará al club su lista de posibles, salidas, en la que se encuentra un nombre que nadie tenía. Hablamos de Vinicius Junior.

El joven futbolista que llegó procedente del Flamengo, empezó con el pie izquierdo en el equipo blanco pero de a pocos empezó a tomar confianza y asentarse en el plantel. Tuvo minutos con Santiago Solari, pero luego se lesionó y quedó relegado. Volvió en la última parte de la temporada.

Según informa Diario AS, a Zinedine no le desagrada que Vinicius sea cedido. Sabe que con Eden Hazard, la banda izquierda está asegurada; sin embargo, esto es algo que no le gusta nada a Florentino Pérez y a la directiva del club. Saben que el brasileño aun tiene mucho por dar.

Los altos mandos del Real Madrid cree que el jugador de 18 años es un futbolista estratégico desde lo publicitario. El carioca apunta a ser una de las figuras de portada del videojuego FIFA 20.

Los agentes de Vinicius no están felices con la noticia, por lo que conversaron con Pérez y este les explicó que tampoco está muy feliz con lo que busca 'Zizou'. Vinicius cuenta con numerosas ofertas. Ronaldo, en Valladolid, es uno de los que más asecha.

Zidane está decepcionado con el juvenil luego que no gestione de la mejor manera su regreso al equipo tras la lesión. Recibió el alta médica antes del partido ante el Athletic, pero el entrenador madridista no le tuvo en cuenta para este encuentro ni tampoco para los del Getafe y el Rayo.

