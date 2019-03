Vinicius 'mató' de risa a un entrevistador con su respuesta: "Yo soy el mejor del mundo" [VIDEO]

El último martes, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior pasó los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER para hablar de distintos temas con el reconocido periodista Manu Carreño, quien se ha 'partido' de risa con una de las respuestas del joven brasileño.



"¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo. Ahora, el que más me gusta es Neymar. Iba a jugar con él en la selección, pero los dos estamos lesionados", respondió Vinicius Junior en son de broma. Las risas en la cabina no tardaron en llegar. ¿Qué otros temas tocó el exjugador del Flamengo?



Rechazó al Barcelona



"Empecé con cuatro años a jugar al fútbol. Siempre he sido extremo. Tras jugar con Brasil en el Sudamericano sub 17 ya empecé a ver la posibilidad de saltar a Europa. Mi padre no me decía nada, sólo que lo que salía en la prensa era todo mentira (Risas). Sólo me contó algo cuando llegó el interés de Barça y Madrid para elegir uno. Primero se interesó el Barça y luego el Madrid. Entonces empezamos a visitar las instalaciones de ambos equipos y a conocer sus proyectos. Pero elegí al mejor. El Barça quería pagar más, pero nosotros queríamos el mejor proyecto. Marcelo y Casemiro hablaron conmigo y me ayudaron para elegir al Madrid".



"Siempre pensé en lo que sería mejor y todos queríamos jugar y vivir el Madrid. Así fue desde el principio. Toda mi familia es del Madrid, aunque mi padre es de Vinicius Fútbol Club".



Su futuro en el Real Madrid



"Yo creo que nunca iría al Barça, me gustaría estar toda mi carrera en el Real Madrid. Estoy trabajando para eso (convertirme en un mito) y vine al Madrid para eso, y también con la selección. Me gustaría entrar en la historia de los brasileños. Confío mucho en mí".



La relación con los hinchas



"La afición me trata muy bien, me aplaude mucho y me siento feliz con todo lo que me está pasando. La gente por la calle me dice que soy muy bueno y que voy a estar mucho tiempo en el Madrid".



Sus amigos en el vestuario



Además de Marcelo y Casemiro, me llevo muy bien con Benzema. Desde mi llegada aquí, él ya estaba dándome consejos".

► Iker Casillas cumplió su palabra: renovó con el Porto y empieza a jugar sus últimos años como profesional



► Presión sobre sí mismo: el once de Löw sin tres históricos para la 'reconstrucción' de Alemania [FOTOS]



► ¡Toma mi dinero! La primera oferta del Barça por De Ligt para dejar en el camino a otro gigante de Europa



► La balanza, un enemigo: el primer desplante de Isco a Zidane en su nueva etapa en el Real Madrid