Una nueva temporada arranca para el Real Madrid, que todavía tendrá unas semanas extra de trabajo preliminar, antes de arrancar en LaLiga. Zinedine Zidane alista a todo el colectivo merengue para los retos de esta temporada, quedarse con el título del torneo español, alzar el máximo trofeo de Europa y sumar una Copa del Rey más en su haber.

Conseguir el triplete no solo es el objetivo del estratega francés, sino también del propio Vinicius Junior, quien aseguró que para este 2021 buscarán alzar los tres trofeos más importantes.

“El objetivo es el de siempre, ganar todo y poner al Madrid en el mejor sitio posible, que es ser el primer en todo. Vamos fuerte a por Liga, Champions y Copa”, indicó para Real Madrid TV. Y es que, el brasileño está convencido del potencial de sus compañeros, como el suyo propio, por lo que también dio a conocer cómo se encuentra él.

“Me encuentro muy bien físicamente porque he trabajo muchos días antes de volver a los entrenamientos con el equipo. Siempre estoy muy concentrado en la pretemporada porque sé que es el trabajo más importante para no tener lesiones”, agregó.

Respecto a cómo se vienen dando los trabajos con Zindane, explicó que se tuvo algunos ejercicios en casa, previo a su regreso a los entrenamientos, lo que facilitó estar en mejores condiciones.

“Todo hemos trabajado en casa y así es más fácil para todos a la vuelta. Tenemos que sufrir ahora para ganar a lo largo de la temporada. Sabemos que es importante este trabajo y Gregory (Dupont, preparador físico) siempre prepara los mejores trabajos para nosotros y tiene las ideas muy claras para que estemos muy bien físicamente”, detalló.

Real Madrid arranca su participación en LaLiga a partir de la jornada 3, así como también Barcelona, Getafe, Atlético de Madrid y todos aquellos que han disputado torneos internacionales en las últimas semanas.

