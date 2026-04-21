se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 de . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de ESPN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 21 de abril desde las 2:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Real Madrid vs. Alavés juegan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Alavés juegan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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