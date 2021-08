Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: canales TV por fecha 1 de LaLiga Santander

Real Madrid vs. Alavés se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 14 de agosto por fecha 1 de LaLiga Santander 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Mendizorroza de la localidad de Vitoria (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 10:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, SKY Sports y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Alavés.

Real Madrid vs. Alavés: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 15:00 ESPN España 22:00 Movistar Colombia 15:00 ESPN Ecuador 15:00 ESPN Argentina 17:00 ESPN Uruguay 17:00 ESPN Chile 16:00 ESPN Estados Unidos 16:00 ESPN+

En la previa del partido en Vitoria, Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador merengue, calificó de “muy importante” la posibilidad de ganar LaLiga. El técnico italiano es consciente que a su equipo se le exige ganar todas las competencias cada año.

“Creo que estamos listos para empezar esta competición que es muy importante para nosotros. Como siempre, para el Real Madrid todas las competiciones son importantes. El objetivo es hacer todo lo posible para ganarlas al final”, recalcó el técnico italiano, que tiene claro que solo vale ganar en el club blanco.

Después de que el Real Madrid concluyera la pasada campaña sin títulos, solo David Alaba ha llegado al club para reforzar un equipo que también ha recuperado algunos cedidos, como es el caso de Martin Odegaard y Gareth Bale.

“El tema de no inscribir a Odegaard es una circunstancia del momento, no tenemos la posibilidad de inscribir a todos, pero esto mañana puede cambiar”, ha explicado Ancelotti sobre la situación del noruego, que a día de hoy no podría jugar en LaLiga y de quien se escuchan muchos rumores sobre una posible nueva marcha del club ‘merengue’.

Quien también está de vuelta esta temporada, tras un paso discreto por el Tottenham, es Bale. “Es un gran jugador que en el último periodo no lo ha hecho bien, puede ser, pero últimamente ha entrenado muy bien”, opinó Ancelotti sobre el ‘Expreso de Gales’.

“La plantilla es muy buena, pero el mercado termina el 31 de agosto, es verdad”, ha recordado el técnico blanco, dejando abierta la puerta a posibles incorporaciones nuevas en los próximos días. Eso sí, ha reconocido que “la plantilla como está me gusta”.

En cuanto al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el que también fuera técnico del PSG durante las temporadas 2011-12 y 2012-13 ha evitado cualquier declaración. “Lo siento mucho, pero de este tema no puedo hablar”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR