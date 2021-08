Real Madrid vs. Alavés se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 1 de LaLiga, este sábado 14 de agosto desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN 2, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se espera un buen cotejo en el debut de ‘Carletto’.

En el estreno oficial de Carlo Ancelotti en el banquillo, tras la salida de Zinedine Zidane, Real Madrid inicia una nueva temporada de la liga española, visitando a Alavés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

Real Madrid vs. Alavés: horarios del partido y canales

México - 3:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 2

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 2

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 2

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 2

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 2

Paraguay - 4:00 p.m. - ESPN 2

Chile - 4:00 p.m. - ESPN 2

Argentina - 5:00 p.m. - ESPN 2

Uruguay - 5:00 p.m. - ESPN 2

Brasil - 5:00 p.m. - NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App, Fox Sports Web

España - 10:00 p.m. - Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y Movistar+

LaLiga Santander es el título que falta en el amplio historial de éxitos de Ancelotti. Su gran objetivo en el primer curso de su regreso. Tras un año en blanco, como el que causó su marcha tras convertirse en el hombre de la ‘Décima’ en una inmejorable primera temporada, con cuatro títulos tras heredar el equipo de manos de José Mourinho.

Con una situación diferente, en tiempos de recesión con la pérdida de jugadores de la importancia de Sergio Ramos o Raphael Varane, con David Alaba como único fichaje y a la espera de que se pueda encarar la operación Mbappé, el Real Madrid arranca con los mismos jugadores pero en búsqueda de una nueva identidad.

Tras una pretemporada atípica, sin triunfos y con apenas titulares tras un veranos con Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, el rodaje madridista llegará en competición. Ancelotti recupera justo a tiempo a jugadores claves como Karim Benzema o Eden Hazard, llamado a tener al fin un papel de protagonista tras dos años marcados por las lesiones. Hasta ‘resucita’ a Gareth Bale, sumado a la causa ante los pocos movimientos de mercado.

Con numerosas bajas de jugadores importantes como Dani Carvajal, Toni Kroos y Ferland Mendy, más una de última hora con Marcelo o el regreso lesionado de los Juegos Olímpicos de Dani Ceballos, Ancelotti tiene muchas decisiones por tomar. La primera ha sido llamativa, el descarte de Martin Odegaard que enfila el que toma aspecto de adiós definitivo al club blanco.

El Alavés mantienen a gran parte de su plantilla, pero aspira a cambiar radicalmente su filosofía de juego de la mano del madrileño Javi Calleja, salvador del equipo la pasada campaña y sobre el que el conjunto vasco quiere cimentar su consolidación en la máxima categoría.

Con el 20 % del total del aforo del estadio vitoriano llega un encuentro especial a todos los niveles. En primer lugar porque es la primera jornada del nuevo Alavés de Calleja y, por otro lado, porque habrá público en las gradas del coliseo vasco 17 meses después del último duelo que se celebró entre el plantel babazorro y el Valencia en marzo de 2020.

Real Madrid vs. Alavés: probables alineaciones

Alavés: Pacheco, Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte, Tomás Pina, Manu García, Pons, Luis Rioja o Lucas, Édgar Méndez y Joselu. DT: Javier Calleja Revilla

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Fede Valverde, Modric, Bale, Hazard y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Con información de EFE.





