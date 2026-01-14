Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Real Madrid vs. Albacete EN VIVO: links para ver América TV (Canal 4) y Win Sports por Copa del Rey
Real Madrid vs. Albacete se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de América TV (Canal 4), América tvGO, Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF), por los octavos de final de la Copa del Rey.
Real Madrid vs. Albacete se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports (DIRECTV y DGO) ya no cuenta con los derechos para transmitirlo, pero en su parrilla cuenta con América TV (Canal 4), canal que adquirió los derechos para la señal abierta de Perú. Asimismo, Movistar Deportes (003 y 703 HD) lo pasará por la señal cerrada de Movistar TV, que cuenta con su servicio de streaming en Movistar TV App. Ojo, en Colombia lo pasará Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! El choque está pactado para este miércoles 14 de enero desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Carlos Belmonte.
Real Madrid vs. Albacete juegan por el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. (Video: Albacete) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.