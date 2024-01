Real Madrid vs. Almería se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo por la fecha 21 de LaLiga de España, en un partido que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid). El compromiso está pactado para iniciar a las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar+ y Sky. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En estos momentos, la ‘Casa Blanca’ está en el segundo lugar con 48 puntos, uno menos que el líder Girona. Sin embargo, los de Carlo Ancelotti tienen un partido jugado menos. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

Así entrena Real Madrid de cara a la reanudación de LaLiga. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs. Almería: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudïger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Brahim, Vinicius.

Almería: Maximiano; Pubill, Montes, Edgar, Chumi; Akieme, Lopy, Robertone; Arribas, Embarba, Baptistao.

