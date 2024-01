Real Madrid vs. Arandina chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la Copa del Rey 2024, este sábado 06 de enero en el estadio Juan Carlos Higuero. El partido que será por los dieciseisavos de final está programado para jugarse desde las 3:30 de la tarde (hora peruana, 9:30 p.m. en España) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, RTVE y HBO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que Depor puedes revisar el mejor minuto a minutos, con la alineaciones, estadísticas, goles y resumen. ¡No te lo pierdas!

Real Madrid vs. Arandina por la Copa del Rey. (Vídeo: X).





Real Madrid vs. Arandina: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Rudiger, Tchouameni, Fran García; Kroos, Valverde, Modric; Brahim, Rodrygo y Vini jr.

