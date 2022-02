Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: canales y cómo ver los cuartos de Copa del Rey

Real Madrid y Athletic Club se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 3 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio San Mamés de la localidad de Bilbao (España). El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora peruana y 09:30 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV y DAZN para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Real Madrid llega a este partido único de cuartos de final luego de dejar en el camino al Elche tras una victoria por 2-1. Mientras que Athletic Club de Bilbao hizo lo propio en calidad de local ante el FC Barcelona. Fue triunfo por 3-2.

Real Madrid vs. Athletic Club: canales y horarios por Copa del Rey

PAÍS HORA CANAL Perú, Colombia. Ecuador 15:30 DIRECTV Sports Argentina, Chile, Uruguay 17:30 DIRECTV Sports México 14:30 SKY Sports España 21:30 Movistar

En la previa del partido, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que la fecha de la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey, que su equipo encara en San Mamés ante el Athletic Club con el desgaste de sus internacionales sudamericanos tras jugar hace dos días con sus selecciones, “no tiene sentido”.

“Es evidente que esta fecha es un poco rara porque nos ha quitado jugadores. Aun así mañana vamos a meter un equipo que puede competir, luchar y ganar. En San Mamés jugamos sin muchos jugadores en Liga y los que jugaron mostraron mucho compromiso. La fecha no tiene sentido”, opinó en rueda de prensa.

El técnico madridista estudiará de forma individual el estado de Casemiro, Vinícius, Fede Valverde y Rodrygo para tomar decisiones sobre su equipo titular. “Tenemos que evaluarlos”, admitió. “Los que vuelven tras jugar, Casemiro no jugó y Rodrygo lo hizo poco. Tienen cansancio pero van a viajar porque igual no empiezan el partido pero puedo necesitarlos algunos minutos en la segunda parte o en la prórroga. Van a viajar todos”, confirmó.

En otros aspectos de su equipo no despejó las dudas ‘Carletto’, que dejó entrever el estreno en portería de Thibaut Courtois. “No lo he decidido pero puede ser que juegue Courtois porque no he dicho que Lunin solo pueda jugar en Copa. También puede hacerlo en Liga. Mañana evaluaré la posición de portero, a quien meter y después veremos los próximos partidos”.

Ni tampoco confirmó el elegido en el lateral izquierdo sin Ferland Mendy ni Marcelo. “Hay dos opciones, puede ser Alaba lateral o Nacho. Marcelo está suspendido, nos deja con una opción menos. Sé quien va a jugar pero no lo digo. La evaluación que hago no va en función de si juega Nico Williams o Berenguer. Nacho es más defensivo y está menos acostumbrado que Alaba en esa posición, puede que se encuentre mejor ante Nico pero con el balón Alaba nos daría muchas opciones en ataque”, reflexionó.

Lo que sí confirmó el italiano es el regreso de Dani Carvajal tras superar el coronavirus y de Marco Asensio tras un pequeño problema muscular. “Carvajal está bien, disponible, es verdad que ha entrenado muy poco pero está en condición de jugar. Lucas Vázquez ha cumplido los partidos que ha jugado”.





