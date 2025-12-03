Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO: transmisión gratis de ESPN, Disney Plus y Movistar LaLiga
Real Madrid vs. Athletic Club se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 19 de LaLiga vía ESPN, DIRECTV, Disney Plus y Movistar LaLiga. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
Real Madrid vs. Athletic Club jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 19 de LaLiga. ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 3 de diciembre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que por ahí puedes seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!
Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO: ver ESPN, DIRECTV y Movistar LaLiga. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.