Atlético se la juega: presentó recurso para que Álvaro Morata juegue el derbi ante Real Madrid

► Fue secuestrado y lo quiso Barcelona: la historia de Esteban Andrada

► Rodrygo anotó el 2-0 en el Real Madrid vs. Osasuna

Real Madrid vs. Atlético de Madrid es el duelo que todos en el Viejo Continente y gran parte del mundo esperan para este sábado. Y es que dos de los mejores equipos de LaLiga Santander se verán las caras en el Estadio Wanda Metropolitano y una caída de los merengues haría que pierdan el liderato del torneo español de primera división. Uno de los que se perderá tan trascendental cotejo por parte de los colchoneros es Álvaro Morata , ex atacante merengue.

Resulta que Álvaro Morata recibió una doble amarilla y fue expulsado en el partido que Atlético de Madrid enfrentó al Mallorca el último miércoles. El ex Real Madrid se fue a las duchas debido a un cruce de palabras con Xisco Campos y Salva Sevilla. Pese a esto, la dirigencia del conjunto de Diego Simeone no se quedó de brazos cruzados ya que presentó un recurso. Así lo apunta el diario AS en su edición digital.

El citado medio sostiene que si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acepta la alegación, Morata podría ser parte del cotejo entre Real Madrid y el 'Aleti'. En el acta del árbitro Alejandro José Hernández Hernández se menciona que el también ex Juventus, Chelsea y AC Milan "se encara con sus rivales sin llegar al insulto ni la amenaza".

En el Atlético van con todo para que Morata esté ante el Real

Ahora, Competición bien puede desestimar el recurso presentado por los rojiblancos, pero no es la única alternativa que barajan en la tienda del 'Cholo'. Irán hasta las últimas instancias y si es que no resulta positivo, el lugar del atacante podría ser tomado por el francés Thomas Lemar.

Hay que tener en cuenta que Álvaro Morata, hasta el momento, tan solo lleva un gol en seis jornadas disputadas de LaLiga Santander. En el Atlético cruzan los dedos para que sea parte del clave partido frente al Real Madrid, el cual llega antes de la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League.

► La multa de la RFEF al Barcelona por el fichaje de Griezmann

► ¿Cuál fue el último 11 del Madrid líder solitario de LaLiga?