Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo en el Santiago Bernabéu, recinto que volverá a albergar el ‘derbi’ con afición presente un año, diez meses y diez días después. Ante ello, diferentes futbolistas de ambos cuadros han salido a dar sus expectativas del duelo, siendo Dani Carvajal uno de los principales, quien aseguró que se trata de un día especial. El defensa ‘merengue’ advirtió que el cotejo ante los ‘colchoneros’ lo tienen “marcado en el calendario” y que espera que se decida siendo eficaces en las dos áreas.

“Va a ser un derbi especial con la afición de vuelta al Bernabéu. En Madrid se vive de una forma muy especial, ojalá se vea un partido bonito que caiga de nuestro lado”, aseguró el defensor en un evento de la empresa cervecera ‘Mahou’. “Tenemos que ser un equipo junto en defensa y en ataque y ser contundentes en las dos áreas”, añadió.

Es necesario mencionar que el ‘derbi’ regresará al Santiago Bernabéu con la presencia de 55,000 hinchas. “Echábamos muchísimo de menos a los aficionados, era un fútbol diferente y raro, parecían partidos de pretemporada o entrenamiento. Se nota mucho cuando la gente viene a animarnos al Bernabéu, les echábamos mucho de menos. Teníamos dudas de si iba a llegar a tiempo el estadio (por las obras de remodelación), cómo iba a ser con las lonas, y la verdad es que estamos muy bien, ojalá todos los partidos fuesen en casa”, aseveró.

Para Carvajal, las claves en este duelo estarán en “ser muy intensos sin balón, intentar recuperar lo más arriba posible y con balón atacar bien los espacios”. Asimismo, pese a la distancia que el Madrid mantienen en LaLiga sobre sus perseguidores, el internacional español advirtió que será “un partido difícil”, como cada duelo con el equipo de Diego Simeone.

“El derbi lo tenemos marcado en el calendario como un día especial, son ante los máximos rivales históricos, partidos espectaculares que todos queremos jugar y en los que siempre hay un poquito más de nervios”, afirmó.

Por último, el defensor habló sobre su situación personal en el cuadro blanco y aseguró que espera no sufrir más problemas musculares para así tener más continuidad de partidos. “El último tramo negativo por las lesiones me impidió tener continuidad y mi objetivo es ayudar al equipo a conseguir títulos, asumiendo el papel que me toque, pero ojalá dentro del campo”, finalizó.





